ماجد حسن: العودة لـ «الأبيض» حلم طال انتظاره

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد ماجد حسن نجم وسط شباب الأهلي، أن هدفه في الفترة المقبلة، العودة من جديد إلى صفوف المنتخب الوطني، وأنه حلم طال انتظاره، مبيناً أن كل لاعب يطمح ويطمع في الدفاع عن شعار «الأبيض»، مشيراً إلى أن هدف العودة إلى «الأبيض»، يمنحه دافعاً كبيراً في التدريبات، لبذل المزيد من الجهد، حتى ينال ثقة الجهاز الفني، ليكون مع زملائه اللاعبين في المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وتعويض فترة غيابه.

وعن جاهزيته للمباريات، بعد عودته من فترة توقف طويلة، ومشاركته في المواجهات السابقة لشباب الأهلي، أكد ماجد أن وجوده في الملعب، أكبر دليل على أنه بدأ في العودة بشكل جيد، ذاكراً أنه مع كل مباراة يخوضها، يصبح أكثر جاهزية، وقال: تعرفون أنني غبت لفترة ليست قصيرة، لأن إصابتي لم تكن سهلة، وحالياً، وصلت مرحلة جيدة، ولكن بالتأكيد، أتطلع للأفضل مع كل مباراة أشارك فيها.

واعترف ماجد حسن، أن شباب الأهلي لم يقدم مستوى متميزاً في مباراة بني ياس، أول من أمس، رغم الفوز بهدف، ذاكراً أن تركيزهم كان كبيراً على النقاط الثلاث، وليس الأداء.

ضغط

وقال المستوى لم يكن على قدر الطموح، لكنهم سعداء بالعودة إلى الانتصارات، وإرضاء الجماهير، مع تأمين صدارة الدوري، إذ خسرنا 4 مباريات متتالية في الفترة السابقة، وهذا جعلنا تحت ضغط، لذلك، خضنا المباراة بهدف كسب النقاط، سواء بأداء جيد أو من غير أداء، المهم كان الفوز، خاصة أن المنافس فريق جيد، وصعب جداً على ملعبه.