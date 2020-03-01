53 %: عودة «إيغور» لن تحقق أحلام الشارقة باسترداد القمة

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله

رجّح 53% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجرته جريدة «البيان» خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن عودة المحترف البرازيلي إيغور كورنادو إلى صفوف فريق الشارقة بعد تماثله للشفاء لن تعيد الشارقة إلى قمة دوري الخليج العربي، مقابل47% اتفقوا على أن عودته ستعيد الشارقة إلى الصدارة مجدداً.

ويحتل الشارقة المركز الثالث في ترتيب الدوري بـ 31 نقطة بفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر بـ 39 نقطة، وكان الشارقة تصدر الدوري لفترات طويلة بالموسم الحالي وتأثرت نتائجه بإصابة إيغور وغيابه عن الملاعب شهرين لخضوعه لعملية جراحية في العضلة الضامة،قبل ان يعود مؤخراً للمشاركة مع الفريق.

تفاصيل

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: «هل عودة إيغور ستعيد الشارقة إلى القمة؟».

وكشفت تفاصيل الاستطلاع أن 46% من نسبة المصوتين عبر موقع «البيان الإلكتروني»، أكدوا أن إيغور قادر على إعادة الشارقة إلى القمة، في مقابل 54% يرون عدم قدرته على تحقيق ذلك، بينما ذكر 44% في «تويتر»، أن «الساحر» قادر على إعادة الشارقة إلى القمة مجدداً، في مقابل 56% يرون العكس.

وفي نتائج الاستطلاع على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار 51% إلى أن «إيغو» لديه القدرة لإعادة الشارقة إلى قمة الدوري، مقابل 49% أكدوا عدم قدرته على تحقيق ذلك.

وتمنى عادل حديد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق عودة الشارقة إلى صدارة الدوري.

وقال: الشارقة «حامل اللقب» ما زال في قلب المنافسة، والانتدابات التي تمت في فترة الانتقالات الشتوية ، إلى جانب عودة البرازيلي إيغور ستشكل دافعاً لعودة قوية للشارقة، لكن الأمر يتطلب المزيد من الانسجام بين اللاعبين.

توازنوأكد جاسم الدوخي لاعب منتخبنا الوطني الأسبق أن الشارقة استعاد توازنه بصورة سريعة، وعاد أكثر قوة بالدور الثاني، وقال : عانى الشارقة من غياب المهاجم الصريح ويلتون الذي تألق مع الفريق الموسم الماضي، وكان بمثابة القناص.

وأضاف: المهارات البرازيلية تصنع الفارق وعودة إيغور ستشكل فارقاً كبيراً نظراً للمهارات التي يمتلكها وإن كان بحاجة للمزيد من الوقت للعودة لمستواه.