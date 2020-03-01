«الحصن» والنصر إلى «بلاي أوف» شباب الصالات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أسفرت نتائج مباريات الجولة قبل الأخيرة من دوري الإمارات لشباب الصالات لكرة القدم، عن فوز دبا الحصن على مليحة 6 - 3، والنصر على الظفرة 4 - 2، وبذلك وصلت فرق دبا الحصن والنصر وخورفكان، إلى مرحلة «بلاي أوف»، وانفرد دبا بالصدارة، وأصبحت الجولة الأخيرة من الدوري، تحصيل حاصل، وستشهد مباراتي النصر مع دبا الحصن، وخورفكان مع الظفرة.

وأكد شهاب العوضي عضو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، ومشرف مسابقات المراحل السنية، اكتمال التحضيرات الخاصة بنهائي الدوري، وأشاد بجهود اللجنة التنفيذية، برئاسة عبد الملك جاني في دعم نشاط الشباب والأكاديميات والمؤسسات، وأثنى على أندية دبا الحصن ومليحة وخورفكان والنصر والظفرة، التي تقدمت الصفوف، وشاركت في مسابقات دوري الشباب على مدى موسمين متتاليين، واستضافت جولات البطولة على ملاعبها.