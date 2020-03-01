خليل غانم: خورفكان يسعى لمواجهة السماوي بملعب صقر القاسمي

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكد خليل غانم، رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان بأنهم يسابقون الزمن من أجل إكمال أعمال الصيانة بملعب الراحل صقر القاسمي بنادي خورفكان بحُلته الجديدة، حيث تبقى القليل لكي يكتمل المشهد ويتم افتتاح الملعب الرئيس رسمياً.

مشيراً إلى أن الشركات العاملة والمنفذة تعمل ليل نهار من أجل الانتهاء لكي يخوض الفريق الأول مباراته المقبلة أمام بني ياس يوم السبت 7 مارس المقبل في دوري الخليج العربي على ملعب النادي وهي المواجهة الأولى لنسور خورفكان على ملعبهم في الساحل الشرقي هذا الموسم.

مشيداً بالخُطوات التي تمت حتى الآن والأعمال التي أُنجزت حتى أضهى النادي تُحفة معمارية معرباً عن أمله في انتهاء الأعمال قبيل المباراة المرتقبة حتى نرى جمهور وأهالي خورفكان يملؤون مدرجات الملعب الجديد مؤازرين نسور خورفكان وذلك في أعقاب النتائج الإيجابية للفريق والتي كان آخرها تحقيق الفوز على الجزيرة يوم الجمعة الماضي بملعب محمد بن زايد.

ووجه غانم الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على دعمه ومتابعته لأندية الإمارة بشكل عام وخورفكان بشكل خاص، معرباً عن أمله في أن يثبت الفريق أقدامه في دوري الخليج العربي مع نهاية هذا الموسم.