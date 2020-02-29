الإمارات يتجاوز الحصن ويغرد وحيداً بصدارة الهواة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل- تصوير إبراهيم صادق

اقترب فريق الإمارات أكثر من أي وقت مضى من العودة الى دوري الكبار مغرداً وحيداً في صدارة الهواة وذلك بعد تجاوزه عقبة وصيفه دبا الحصن بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب الكولومبي تومي توبار الذي احرزه في الدقيقة 70 من عمر المباراة ليرفع صقور الإمارات رصيدهم إلى 36 نقطة.

فيما تجمد الحصن عند 30 نقطة محافظاً على وصافة المسابقة ، وفي المباراة الثانية التي أقيمت اليوم خسر دبا الفجيرة على ملعبه امام مصفوت بهدف وحيد سجله روبرت غانسا ليصل مصفوت برصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس وظل النواخذة برصيد 22 نقطة في المركز الخامس ليتراجع خطوة للوراء في سبيل العودة من جديد لدوري الخليج العربي .

وكان الحمرية قد فاز على التعاون بهدف والبطائح على العروبة 2/3 ومسافي على الذيد بهدفين