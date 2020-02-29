سيف محمد يعلن اعتزاله الكرة ويتجه للتدريب

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أعلن سيف محمد كابتن خورفكان اعتزاله اللعب بصورة نهائية وأن مباراة خورفكان ضد العين تعتبر الأخيرة له خلال مشواره الكروي الحافل بالإنجازات والألقاب بعد أن أرتدى ألوان 5 اندية محلية .

وكشف اللاعب في تصريحات صُحفية عن مطالبته من قبل زملائه السابقين بمراجعة قرار تركه للكرة خصوصاً وانه لايزال قادراً على العطاء لكنه قال : بأنه آن الأوان لإفساح المجال لغيره ، لافتاً الى أنه لن يبتعد عن المجال الكروي وذلك بعد حُصوله على رخصة التدريب " C " مع الكابتن الخبير عبد الرحمن الحداد الذي كان له الشرف في حصوله على هذه الرخصة وأنه كمدرب لن يتوقف عند هذه الرخصة وسيحاول تطوير مشواره التدريبي من خلال الحصول على مزيد من شهادات التدريب وصولاً للرخصة " A " ونفى أن يكون قد تلقى او اتفق مع أي اندية محلية تطلب خدماته التدريبة .

الجدير بالذكر ان اللاعب سيف محمد لعب لعدد كبير من انديتنا المحلية بدءاً من الشعب سابقاً مروراً بالعين ثم الظفرة والشارقة واخيراً خورفكان .