الإمارات تحتفظ برئاسة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي



احتفظت الإمارات برئاسة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية بعد فوز الدكتور سعيد الحساني رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم العالي بمنصب الرئيس، في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية التي أقيمت، صباح اليوم السبت، بالعاصمة العمانية مسقط.

كما احتفظت الإمارات بمنصب الأمين العام للاتحاد بانتخاب الدكتور حمد كرم، أميناً عاماً.

وشارك في الانتخابات ممثلي 17 دولة عربية هي الإمارات والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

وفاز بعضوية المكتب التنفيذي الدكتور أزاد حسن من العراق، والدكتور محمد صبحي حسانين من مصر، والدكتورة آية البلطي من تونس، وحملاوي عبد الحليم من الجزائر، والدكتور سالم العريمي من عمان،وعامر طلاس من سوريا، وقتيبة علاونة من فلسطين، والدكتور محمد الأمين من موريتانيا.

وقرر المكتب التنفيذي الذي عقد اجتماعه الأول انتخاب الدكتور محمد صبحي حسانين، نائباً أول للرئيس، والدكتور سالم العريمي وعبد الحليم الحملاوي نائبين للرئيس.

كما قرر المكتب التنفيذي تشكيل ثلاث لجان رئيسة هي لجنة التسويق واللجنة الفنية ولجنة رياضة المرأة ويتولى رئاستها الدكتور آية البلطي.