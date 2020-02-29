بيدرو:«رياح الإعصار» كانت سلاحاً ذا حدين للعين

المصدر: حتا-علي الظاهري

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب فريق العين، أن الرياح كانت سلاحاً ذا حدين في مباراة فريقه أمام مضيفه حتا أول من أمس والتي انتهت لصالح «الزعيم» بثلاثية دون مقابل في الجولة 17 لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الرياح القوية في قلعة «الإعصار» لم تخدم فريقه في الشوط الأول بخلاف الشوط الثاني كانت المهمة فيه أسهل بالتحرك في الملعب مع اتجاه الرياح. وأضاف إيمانويل بعد وصول العين صاحب المركز الثاني إلى 34 نقطة، إن الطريق إلى الصدارة يتطلب عدم التفريط في أية نقطة، وسيحاول الفريق قدر المستطاع المنافسة على اللقب مع انتظار تعثر المتصدر شباب الأهلي، موضحاً أن المركز الأول يحتاج إلى الاجتهاد والفوز في كل المباريات.

ورفض إيمانويل التعليق على منظومة الدفاع في فريق العين وقال: خط الدفاع يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الفريق .

تغيير الخطة

من جهته، كشف اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن خطة اللعب تغيرت أمام العين في الدقيقة الثالثة من المباراة بعد فقدان المهاجم صامويل روزا بسبب الإصابة، مما أدى إلى التراجع خاصة في الشوط الثاني، مبيناً أن حتا كان قادراً على الخروج بنتيجة أخرى أو الإجهاز على المباراة لو استغل الفرص الضائعة.

وعن مدى خطورة وضع الفريق ، قال كونتيس لسنا في حالة طوارئ ، وهناك 9 جولات متبقية وثقتي كبيرة بالفريق ، مشيراً إلى أن فكرة الهبوط مستبعدة لدى أي شخص في النادي وليس اللاعبين فحسب.