العنبري: قوة المنافسة نقطة إيجابية للدوري

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بعد فوز فريقه على الوصل 2 - 1 ، أول من أمس أن فرق شباب الأهلي والعين والجزيرة هي الأقرب لنيل لقب الدوري ، وقال: أعتقد أن الشارقة قادر على الاستمرار في المنافسة ضمن فرق المقدمة وهذا شيء إيجابي، كما أن تواصل المنافسة بين الفرق حتى الجولات الأخيرة يعد أمراً في غاية الإيجابية للدوري الإماراتي.وأضاف : جاءت المباراة مثلما توقعنا صعبة، ولكن حصولنا على النقاط الثلاث بداية جيدة للفريق. من ناحيته أكد الروماني توني بيتريا مساعد مدرب الوصل أن فريقه قدم مباراة جيدة.

وقال: أهدرنا جملة من الفرص ، والهدف الثاني الذي أحرزناه في الحصة الثانية تم إلغاؤه واحتسب تسللاً.