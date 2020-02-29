كرونو: المستوى الحقيقي لـ«العميد» يُرعب المنافسين

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استطاع النصر أن يقلب الموازين ويحقق الفوز على الوحدة بثلاثية نظيفة، مساء أول من أمس، بنسبة استحواذ أقلّ بلغت 41.5 %، بعد أن عانى في 9 جولات سابقة تفوق فيها في امتلاك الكرة لكنه لم يخرج بنقاط المباراة.

ويدين العميد في تحقيق الفوز الثمين على الوحدة الذي جاء بعد 4 جولات متتالية لم يعرف فيها الفوز، إلى النجاعة الهجومية والتركيز الذهني العالي للاعبيه طيلة وقت المباراة، واستثماره للفرص بشكل مثالي.

وأكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب العميد أن فريقه كان يدرك جيداً أهمية المباراة واستعد لها جيداً، وقال: مستوانا الحقيقي يرعب أي منافس . واعرب كرونو عن سعادته لطريقة الأداء الجماعي التي كانت وراء الفوز، وقال: كنا نحتاج إلى فترة الراحة لاستعادة مستوانا الحقيقي بعد الضغوط عقب فوزنا بالكأس، ونتطلع للظهور بصورة جيدة بالمواجهات المقبلة.

رفض

ورفض الإسباني مانويل خمينيز الاعتراف بتراجع أداء فريقه مقارنة بالجولات السابقة التي ضرب فيها بقوة وحقق 5 انتصارات متتالية، مؤكداً أن «أصحاب السعادة» قدم مباراة جيدة أمام النصر، وقال: كرة القدم ليست البدايات الجيدة، بل تسجيل الأهداف وهو الأمر الذي افتقدناه في هذه المباراة، خصوصاً أننا حصلنا على فرصتين سانحتين للتسجيل قبل أن ينجح النصر في الوصول إلى مرمانا رغم أنه أوجد 3 فرص فقط خلال نصف ساعة الأولى نجح في تحويل اثنتين منها إلى هدفين، ولكنه حقق انتصاراً عادلاً.

وأكد إسماعيل مطر كابتن الوحدة أن خسارة فريقه من النصر بثلاثية دون رد لا تدعو للقلق لأنها تأتي ضمن أحكام كرة القدم (الفوز والخسارة)، وقال: يجب أن لا نبالغ ونقول إننا جئنا بهدف الفوز فقط، نحن نعرف أن الخسارة واردة، صحيح كان بإمكاننا الخروج بنتيجة أفضل ولكننا لم نفعل، حين كسبنا 7 مباريات لا أحد تكلم عنا، لذا خسارة مباراة لا يعني أننا خسرنا كل شيء، نتحمل هذه النتيجة ونتطلع إلى التدارك، في النهاية كرة القدم خسارة وفوز.

اعتراف

وأوضح مطر أن الأسلوب الذي اعتمده الوحدة في المباراة منح النصر المجال لتسجيل 3 أهداف وفرض سيطرته على مجرياتها وأضاف: الخسارة جاءت في وقت جيد ويجب أن نتعلم من أخطائنا، نتمنى أن نخرج بصورة أفضل في الجولة المقبلة، عندما تأخرنا بهدفين في الشوط الأول، كنا عاقدين العزم على التدارك في الشوط الثاني ولكن إضافة الهدف الثالث في توقيت مبكر أحبط معنويات لاعبينا ومنح النصر أفضلية التحكم في مجريات المباراة.

وتابع حديثه (مازحاً الصحافيين): لقد أصابنا حسد بعد الفوز في 7 مباريات، في النهاية لا نستطيع الجزم أن الوحدة ابتعد عن المنافسة، لا نعرف ماذا يحدث في المباريات المقبلة، أتحدث من واقع تجربة، الكرة فيها كل شيء، أنا لاعب كرة وعشت تجربة سابقة، كنا متقدمين بفارق كبير جاء فريق آخر وانتزع منا لقب الدوري، لذا أنا على يقين أن كل الاحتمالات ممكنة، وحتى في أكبر الدوريات في العالم يمكن أن يحدث ذلك، في دوري أبطال أوروبا على سبيل المثال، جميعنا يذكر ماذا حدث لباريس سان جيرمان، احتفل بالفوز بخماسية فخسر في الإياب بالستة.

وشدد على أن فرصة الوحدة في المنافسة ما زالت قائمة، وقال: من الصعب الحفاظ على الريتم لسلسلة طويلة في مسابقات مختلفة، حققنا 5 انتصارات متتالية في الدوري وفوزاً وتعادلاً في دوري الأبطال.

ثناء

أثنى الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر على أداء جميع لاعبيه، وخاصة الثلاثي المكون من الإسباني ألفارو نيغريدو والبرتغالي توزي والهولندي براندلي كواس الذين نجحوا بفضل خبرتهم في المساهمة بشكل واضح في النتيجة الإيجابية، وقال: عندما يظهر هؤلاء اللاعبون قدراتهم الحقيقية على أرضية الملعب يصبح النصر مرعباً.