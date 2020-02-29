الرمادي: عجمان خسر بقرار صحيح من «ڤار»

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

اتفق الصربي فوك رازو فيتش المدير الفني لفريق الظفرة وأيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان على صحة القرارات التي ذهب لها حكم تقنية «ڤار» في مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الضيف الظفراوي 2-1 في الجولة 17 لدوري الخليج العربي، وإذا كان رأي رازوفيتش طبيعياً لكون فريقه الفائز بالنتيجة، جاء رأي الرمادي لافتاً للأنظار في ظل حالة الشكوك التي نجمت من عدم احتساب هدفين لفريقه على مدار الشوطين، حيث كشف الرمادي عن اقتناعه التام بصحة قرار الحكم محمد عبدالله وفقاً لضبط الحالات من حكام «الڤار».

ووصف الرمادي، خسارة فريقه من الظفرة بغير العادلة قياساً بالمستوى الذي قدمه في المباراة، واعترف الرمادي بصحة قراري حكم «ڤار» في ما يخص الهدفين اللذين تم إلغاؤهما عبر حكم الساحة محمد عبدالله، وقال إنه حرص على مشاهدة الحالتين بعد المباراة واقتنع تماماً بصحة القرارين، وقال الرمادي إن من واجبه الاعتراف بصحة قرارات الحكم طالما تم التأكد منها وعدم تحميل المسؤولية للحكم الذي يراه اتخذ القرار الصحيح.

ولم يخفِ الرمادي قلقه على الفريق بعد اللقاء في النقطة 18، وقال إن فريقه في حاجة ماسة لمزيد من النقاط حتى لا يقترب أكثر من حسابات البقاء والهبوط في ظل التقارب بين الفرق في آخر الجدول، وقال الرمادي إن المواجهات المقبلة صعبة بطبيعة الحال ويتعامل معها بحسابات دقيقة بغض النظر عن حجم المنافس.

حسابات

وأوضح فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الظفرة، أن مباراة عجمان كانت صعبة بعد أيام قليلة من خوضه مباراة ماراثونية في كأس صاحب السمو رئيس الدولة ما سبب لفريقه الإجهاد، وقال إن وصوله للنقطة 29 شيء جيد، ولكن لن يستطيع تقديم وعد بتحقيق مركز متقدم، وسوف يجتهد مع اللاعبين للتعامل مع بقية الدوري بكل مباراة على حدة بعيداً عن أي ضغوط أو وعود مسبقة.

وعبر مدرب الظفرة عن إعجابه وسعادته الكبيرة بتقنية «ڤار»، وقال إن استفادة فريقه منها في المباراة نبعت من كون التقنية تضبط الحالات المثيرة للجدل، وقال رازوفيتش، إن صعوبة المباراة تكمن في أن فريقه افتقد 4 عناصر أساسية وهو عدد كبير يتأثر به أي فريق ورغم ذلك حقق الفوز.

وذكر عبدالرحيم جمعة مدير فريق الظفرة أن فريقه حقق الأفضلية عن الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز السابع للترتيب العام، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع بقية مشوار الدوري بالقطعة ولن يضغطوا على اللاعبين بتحديد مركز بعينه في الترتيب، تاركين الأمور لما تسفر عنه النتائج، وقال إن المباراة كانت صعبة مع عجمان، ولا سيما أن الظفرة جاء توه من مباراة كبيرة في مسابقة الكأس، مؤكداً ضرورة التعامل بتركيز مع جميع المباريات المقبلة ونسيان ما حققه الفريق حتى الآن.