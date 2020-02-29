«الأولمبية» تستعرض الفحص الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحثت لجنة الطب الرياضي مستجدات نموذج الفحص الإلكتروني، ومستجدات نموذج التواصل مع الأطقم الفنية بالأندية والموقع الإلكتروني. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي مساء أمس، برئاسة الدكتور هاشل الطنيجي.

واطلع الحضور خلال الاجتماع على الاقتراحات الواردة من العاملين في مجال الطب الرياضي، حيث تقدم العديد منهم بمتطلبات حول تنظيم دورات في تخصصات عدة، ومنها الإسعافات الأولية، وإصابات الملاعب واقتراحات لتوفير الدورات اللازمة التعريفية والتثقيفية لهم. واستعرض الحضور اعتماد الوفود الطبية الدورات والمحافل على الأصعدة كافة، مع مناقشة توجيه دعوة عامة للمدربين والأطباء لعقد لقاءات دورية للتعرف على الممارسات الخاطئة، التي قد تحدث قبل المنافسات والتوعية اللازمة للمدرب ورفع كفاءته المعرفية بالأمور المتعلقة بالإصابات.