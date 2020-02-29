زايد بن هزاع يفتتح «دولية أبوظبي للناشئين»

المصدر: أبوظبي- وام

افتتح الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية الـ 11 لناشئي كرة القدم بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي، التي تشهد مشاركة 6 فرق تحت 15 سنة ممثلة في أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي مستضيف البطولة، وأكاديمية نجوم المستقبل السعودية، وأكاديمية نجوم الغد العمانية لكرة القدم، وكيندر تارغوفيست الروماني، وبيزك التشيكي، وفريق ناشئ من نادي بانكوف الألماني الذي يشارك لأول مرة.

وكانت مراسم حفل افتتاح البطولة، التي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي وتختتم غداً، قد بدأت بوصول راعي البطولة الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، يرافقه محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي مدير عام النادي، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من الضيوف وأعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الوفود المشاركة، وبعد عزف النشيد الوطني صافح الشيخ زايد بن هزاع كل الفرق والأجهزة الفنية وحكام البطولة وتم التقاط الصور التذكارية لكل فئة من فئات البطولتين.

ورحب الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان بجميع المشاركين من الفرق المحلية والخليجية الشقيقة والأوروبية الصديقة، متمنياً للضيوف طيب الإقامة في بلدهم الثاني والتوفيق لكل المشاركين في البطولة.

وأشاد الشيخ زايد بن هزاع بجهود إدارة نادي أبوظبي الرياضي وحرصها على استمرار البطولة السنوية، التي بلغت عامها الحادي عشر وسط نجاحات متواصلة واهتمام كبير من العائلات وأولياء الأمور والمعلمين المشاركين لتشكل رسالة تربوية مجتمعية لتحقق الأهداف الفنية والتربوية منذ انطلاقتها، والتي أسهمت في صقل العديد من المواهب الواعدة على مستوى أندية أبوظبي والأكاديميات الكروية.

وأكد محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي المدير العام خلال افتتاح البطولة بأن رعاية وحضور الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لحفل الافتتاح، أعطى البطولة قيمة مضافة تعكس الاهتمام بجيل المستقبل بعد أن بلغت عامها الـ 11 على التوالي، وقال إن البطولة تساعد الأبناء على قضاء أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة والاستمتاع بفنونها، وخلق نوع من التنافس الشريف واكتساب المهارات الفنية وتكوين الصداقات بين اللاعبين من مختلف الدول.

نجاح

أشاد طلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي بالنجاح الفني والتنظيمي والجماهيري، الذي تحققه بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الكروية السنوية لفرق المراحل العمرية، والتي تشهد مشاركة سنوية مميزة وسط اهتمام كبير من راعي البطولة ودعم من نادي أبوظبي الرياضي، مؤكداً أن البطولة تعد انعكاساً مهماً لاهتمام مجلس أبوظبي الرياضي بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي للاهتمام بالأجيال الجديدة.