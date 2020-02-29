فوز الحمرية والبطائح في دوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

فاز الحمرية على التعاون 1 - 0 في الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ووصل إلى النقطة 25 نقطة سجل الهدف عمر برينس في الدقيقة 64، وأكمل التعاون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماجد العزيزي «ق 72»، وتغلب البطائح على العروبة 3 - 2، ووصل إلى 23 نقطة، أحرز للفائز كل من البرازيلي اليكسندر «هدفين»، وعادل محمد، وللخاسر هاري نوفيليو«هدفين»، واستعاد مسافي نغمة الانتصارات، وفاز على الذيد بملعبه 2 - 0 سجل الهدفين دياكيتي وربيع علي. ويلعب اليوم فريق الإمارات مع دبا الحصن، ودبا الفجيرة مع مصفوت.