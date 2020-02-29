الفرسان يغرد بالنقطة 39 خورفكان يصدم الجزيرة

المصدر: متابعة: محمد فضل - أحمد عيسى - محمد محسن

عاد شباب الأهلي إلى نغمة الانتصارات من جديد بفوزه أمس على مضيفه بني ياس 1 - 0 ضمن مباريات الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وسجل أحمد خليل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 9، وبهذا الفوز وصل فريق «الفرسان» إلى النقطة 39 نقطة، مغرداً في القمة بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه، العين صاحب الـ34 نقطة كما رد اعتباره من خسارته أمام «السماوي» قبل أيام في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.



وصدم خورفكان «الأخير» فريق الجزيرة وتغلب عليه 1 - 0 باستاد محمد بن زايد، في مفاجأة كبيرة، وسجل الهدف ريكاردو منديز في الدقيقة 36، وتجمد الجزيرة عند النقطة 30 رابعاً واتسع الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر إلى 9 نقاط، فيما وصل «أبناء الخور» للنقطة 9، واستمر الفريق بالمركز الأخير.



وفاز كلباء على الفجيرة 1 - 0، وسجل الهدف التوغولي بينال ملابا في الدقيقة الرابعة، فيما أضاع البرتغالي غوميز ركلة جزاء لكلباء قي الدقيقة 15.

وبهذه النتيجة وصل «النمور» إلى النقطة 16، مستعيداً ذاكرة الانتصارات بعد مرور أكثر من 60 يوماً، وفي خطوة مهمة نحو النجاة من شبح الهبوط.