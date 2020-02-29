جونيور: مباراة كلباء والفجيرة شابها التوتر والحذر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد الأروغوياني خورخي جونيور، مساعد مدرب كلباء، بأن المباراة كانت متوترة وحذرة من جانب الفريقين، وذلك نسبة لحساسية وضعيتهما ضمن سلم الترتيب، مشيراً الى أن كلباء جاء للفجيرة لوضع حد لهزائمه الأخيرة، والتي تسببت في بقاء الفريق ضمن فرق المؤخرة، منوهاً الى أن النمور أضاعوا مهرجاناً للأهداف أمام الفجيرة، خصوصاً في الشوط الأول، وكاد الفريق الضيف أن يعاقبنا على إضاعة الفرص في الشوط الثاني بعد أن مارس علينا ضغطاً متواصلا، لكن تماسك الدفاع "أفضل الخطوط " إلى جانب تألق الحارس جمال السراح حد من خطورة هجوم الفجيرة المتواصل.

واعتبر جونيور تراجع فريقه للخلف، كان من أجل الحفاظ على التقدم مع اتباع أسلوب الهجمات المرتدة التي لم تخل من خطورة.

وعاب المدرب على لاعبي فريقه في الخط الهجومي التسرع وعدم التركيز، "لكننا نجحنا في نهاية الامر في العودة من ملعب الذئاب بالعلامة الكاملة"، رافضاً تحديد سقف النقاط الذي يمكن أن يصل إليه فريقه لكي ينجو من الهبوط، لكنه عاد وقال الأهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز على الفرق التي تنافسنا على بطاقة البقاء في دوري الخليج العربي.