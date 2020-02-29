فيفياني: دوري المحترفين بدأ الآن وفريقي لن يهبط

المصدر: كلباء – محمد فضل

قلل الإيطالي فابيو فيفياني، مدرب الفجيرة، من هزيمة فريقه أمام كلباء، مشيراً الى ان دوري المحترفين لايزال طويلاً وان المنافسة بدأت الآن في إشارة الى ان الفجيرة سيضرب بقوة في قادم الجولات، وذلك من واقع ما قدمه فريقه في الشوط الثاني، الذي عبس فيه الحظ في أكثر من فرصة للذئاب فضلاً عن صد القائم لتسديدة جوناثان القوية.

وقال فيفياني بأن البداية المتراجعة للفجيرة مع انطلاقة المباراة هي التي تسببت في الهزيمة اليوم، مشيراً الى أن اللاعبين لم يدخلوا أجواء اللقاء الا بعد إضاعة كلباء لركلة الجزاء عبر غوميز.

ودعا المدرب لاعبي فريقه الى استحضار روح الشوط الثاني في الجولة المقبلة والتي تجمعه بالعين، وقال يجب علينا تدارك الأخطاء سريعاً.

وفيما يتعلق بفوز خورفكان وخلطه لأوراق الهبوط، أشار فيفياني الى ان الضغوطات ستكون على كافة الفرق الباحثة عن طوق نجاة وعلينا في الفجيرة اللعب بقوة وذلك من أجل الحصول على العدد المقدر من النقاط، منوهاً الى انه جاء من اجل انقاذ الفجيرة من الهبوط، وسيعمل على ذلك بكل ما لديه من خبرات، كما دافع عن تبديلاته التي قام بها أمام كلباء، مشيراً الى ان الغاني اسانتي والذي دفعت به في الشوط الثاني لم يكن جاهزاً بنسبة مائة بالمائة لخوض المباراة ولم يكن من ضمن خياراتي لكي يبدا المباراة .