كلباء يعبر الفجيرة بهدف ويتقدم خطوة نحو النجاة من الهبوط

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - تصوير زيشان أحمد

خطى كلباء خطوة مهمة نحو النجاة من الهبوط مستعيداً ذاكرة الفوز بعد مرور اكثر 60 يوماً ظل فيها الفريق دون انتصار حيث تمكن اليوم من عبور عقبة الفجيرة بهدف التوغولي بينال ملابا (ق 4 )

وأضاع البرتغالي غوميز ركلة جزاء (ق 15) ليرفع كلباء رصيده إلى 16 نقطة محافظاً على مركزه الـ11 فيما تراجع الفجيرة نحو المركز 13 برصيد 12 نقطة . ويعود اخر فوز حققه كلباء في الدوري ضمن الجولة 12 بعد أن تجاوز عقبة خورفكان بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي أقيمت يوم 1/ يناير الماضي ليتعرض بعدها الفريق لعدة هزائم أمام الوصل وحتا والعين .

وقبيل إلتقاط الأنفاس وضع التوغولي بينال ملابا فريقه كلباء في المقدمة بعد أن تلقى عرضية سحرية من زميله البرازيلي واندرسون مسجلاً هدف النمور الأول( ق 4 )، ولاحت فرصة التعزيز لكلباء من ركلة الجزاء الذي ارتكبها مدافع الفجيرة فهد سبيل ضد مهاجم كلباء غوميز الذي انبرى للضربة بنفسه لكنه أطاح بها خارج مرمى الفجيرة مفوتاً على فريقه فرصة تسجيل الهدف الثاني (ق 15) ، وحاول الفجيرة استعادة زمام الأمور والعودة لأجواء المباراة .

وتلوح فرصة التعادل من الكرة الثابتة التي تصدى لها محترف الفجيرة غبراييل لكن حارس كلباء جمال السراح كان في الموعد وانقذ مرمى فريقه من هدف محقق ( ق 20 )، وضرب الضيوف حصاراً محكماً ويهدر غوميز اكثر من فرصة محققة بسبب التسرع لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدف .

وخلال شوط المدربين ضرب الفجيرة بقوة من أجل ادراك التعادل لترتطم تسديدة البرازيلي جوناثان بالعارضة (ق 66 ) فضلاً عن تسديدة قوية من مواطنه غبراييل تعملق حارس كلباء في ابعادها لركنية وفي المقابل تراجع كلباء للوراء للحفاظ على النتيجة مع الاعتماد على المرتدات التي لم تخلو من خطورة لينتهي اللقاء بفوز كلباء.