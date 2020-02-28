كايزر: لا حديث عن المنافسة في ظل تراجع المستوى

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أوضح مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بأنه يشعر بالاحباط في ظل الخسارة أمام خورفكان، وأنه ليس منطقياً الحديث عن المنافسة على لقب الدوري، في ظل تراجع مستوى الفريق، وان تطوير المستوى والعودة إلى الفوز هي أوليات الجهاز الفني، يذكر ان الجزيرة تراجع إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، واتساع الفارق مع شباب الأهلي إلى 9 نقاط.

وقال اتحمل المسؤولية بصفتي المدرب، ولا أخشى على مستقبلي مع الجزيرة، في ظل النتائج الغير مرضية للموسم الجاري، وانا جزء من عائلة كرة القدم وأنظر إلى النتائج بإيجابية، ولدي ثقة في امكانياتي الشخصية وايضاً فريقي، ومن واجباتي تطوير الأداء والبحث عن حلول.

ونفى كايزر ضعف الروح والحماس لدي فريقه وقال الأمور كانت إيجابية في غرفة الملابس، ونفس التشكيلة تقريبا لعبنا بها امام الظفرة وشباب الأهلي، وان الخسارة ترجع إلى بعض العوامل الفنية، أبرزها لعب الخصم بأسلوب دفاعي.