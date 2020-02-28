منصور بن محمد: على الرياضة مواكبة التطورات في الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على ضرورة مواكبة القطاع الرياضي للتطورات التي تشهدها جميع قطاعات الحياة في الدولة، لكون الرياضة جزءاً أساسياً ومهماً في حركة الحياة، ويجب أن تكون لها مساهمة واضحة في جميع القطاعات، وفي مؤشرات التنمية والنمو وإنتاجية وسعادة أفراد المجتمع.

كما أكد سموه، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة، ومواكبة التطورات المتسارعة في حركة الحياة، والاستعداد للفترة المقبلة، وفق منظومة عمل رياضية، تناسب المستقبل، وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة باتباع أنظمة العمل الناجحة والرائدة، والبناء على ما تحقق من إنجازات.

وقال «نثمن ثقة ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئاسة مجلس دبي الرياضي، لاستكمال مسيرة النجاح التي تحققت بجهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منذ تأسيس المجلس، ونؤكد أن ما صدر من قرارات منظمة للعمل الرياضي خلال الفترة الماضية من عمر المجلس، ستكون منطلقات عمل لنا، لمواصلة مسيرة التطوير، من خلال اللوائح المنظمة للعمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وحوكمة القطاع الرياضي».

ووجّه سموه برفع وتيرة العمل، بما ينسجم مع دعم القيادة والتطور في مختلف المجالات، وإطلاق المبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، وهي: تحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، دعم وتحقيق الإنجازات والبطولات الرياضية، تعزيز العائد الاقتصادي من الفعاليات والسياحة الرياضية في دبي، حوكمة المؤسسات الرياضية، توفير العمليات المساندة داخلياً بكفاءة وفاعلية وشفافية.

دقة التنفيذ

وشدد سمو الشيخ منصور بن محمد، على التنفيذ الدقيق والكامل لموضوع حوكمة القطاع الرياضي، وقال «الحوكمة ليست شعاراً نرفعه، بل هي نهج عمل وأساس مهم لتحقيق النجاح الرياضي، فالإدارة الناجحة هي أساس جميع النجاحات، كونها من تختار العناصر الفنية، وفرق العمل المناسبة لأداء الواجبات، وتطلق وتدير برامج التطوير، وانتقاء ورعاية الموهوبين، والاستثمار الأمثل للموارد، والحوكمة عنصر أساسي في تحسين الإدارة الرياضية، كونها تمنع ارتكاز العمل على فرد أو اثنين، واتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة، كما تؤكد الحوكمة على وجود لجان للمتابعة والاعتماد، قبل اتخاذ القرارات».

كما وجّه سموه بالعمل في اتجاهات متعددة بقوة وزخم، لتطوير الكوادر الوطنية، وتطوير العمل في الأندية، بما يحقق أفضل استثمار للموارد المالية والبشرية، والمنشآت المتوفرة، وأيضاً العمل على دعم واستمرارية قطاع تنظيم الفعاليات، وإطلاق فعاليات جديدة تناسب المرحلة، بما يعزز من مكانة دبي في عالم الرياضة، ونشر ممارسة الرياضة داخل الدولة، وأيضاً تعزيز مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز السياحة الرياضية.

حضور

حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، سعيد حارب أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس: أحمد الشعفار، د. عبد الله الكرم، محمد الكمالي، مريم الحمادي، موزة المري، لمياء عبد العزيز خان، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس.

وتم في الاجتماع، استعراض برامج المجلس، التي أطلقها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي، وفق المراسيم والقرارات الصادرة، وخطط العمل للفترة المقبلة.

حيث قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «لدي ثقة كبيرة في مجلس الإدارة والجهاز الإداري، بما يضم من كفاءات لإحداث نقلة نوعية رياضية جديدة، وأن نعمل سوياً لتكون دبي أرض المواهب، وملتقى الرياضيين، ونموذجاً لجودة الحياة».وحدد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي توجهات العمل في المرحلة القادمة، وهي:

• تطوير منظومة العمل في الأندية، وفق أفضل الممارسات العالمية، والتأكيد على استقلالية قطاع الألعاب الجماعية والفردية في أندية دبي.

• تشكيل فرق لرياضات المستقبل والألعاب الإلكترونية، ودعم تنظيم البطولات والفعاليات الخاصة بالرياضات الحديثة.

• تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في الفعاليات الرياضية والأندية.

• استثمار العلاقات مع المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية، من خلال استضافة المقرات والمراكز الإقليمية لها، ودعم الكفاءات الوطنية للحصول على عضويتها.

• زيادة الاهتمام بالرياضات التراثية، وخصوصاً الرياضات البحرية، بما تحمله من تراث الأجداد.

• إقامة قمة رياضية عالمية، مع إحدى المنظمات أو المؤسسات الرياضية الدولية، بحضور كافة دول العالم.

استعراض

وتم في الاجتماع، استعراض تقرير أداء المجلس لعام 2019، والتقرير المالي، حيث تضمن تقرير الأداء، استعراضاً شاملاً لجميع الفعاليات والمبادرات التي أطلقها ونفذها المجلس خلال العام الماضي، ونسب المشاركة والتطور فيها، ومن بين الأرقام، تنظيم 405 فعاليات رياضية، من بينها 85 فعالية دولية، و137 فعالية محلية، و116 فعالية رياضية مجتمعية، و22 فعالية للمرأة، إلى جانب تنظيم 22 مؤتمراً ومعرضاً، وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات، أكثر من 950 ألف رياضي، وحضور 2.8 مليون متفرج.

كما تم في الاجتماع، استعراض أداء الأندية الرياضية، وشركات كرة القدم بدبي، ونسب تحقيق البطولات، وكذلك نسب تأهيل اللاعبين من قطاع الأكاديميات، ومساهمة أندية دبي في رفد المنتخبات.

«كود دبي»

تم خلال الاجتماع، الاطلاع على تنفيذ «كود دبي» للبيئة المؤهلة على منشآت أندية دبي الرياضية، وكذلك على تقرير مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وجائزة «دبي جلوب سوكر»، والفعاليات الرياضية الكبرى، التي يعمل المجلس على إطلاقها خلال الفترة المقبلة.