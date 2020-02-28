بني ياس وشباب الأهلي.. التحدي والثأر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، دبي - إيهاب زهدي

يلتقى بني ياس وضيفه شباب الأهلي عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب النار بالشامخة لحساب الجولة 17 من دوري الخليج العربي في مباراة ساخنة، يعمل خلالها السماوي على تأكيد جدارته ومواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يسعى شباب الأهلي للعودة إلى سكة الانتصارات والثأر من الخسارة، التي تعرض لها أمام مضيفه قبل أيام قليلة في ربع نهائي بطولة كأس رئيس الدولة، إضافة إلى حرصه على التمسك بالصدارة للمضي قدماً نحو اللقب الثمين، ما يجعل المباراة ذات دوافع متعددة لدى الفريقين.

وتبدو كل عناصر الإثارة والحماس متوفرة في المباراة التي تخطف الأنظار ويتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير بعد أن قادت الصدفة الفريقين للمواجهة لمباراتين على التوالي في منافستين مختلفتين، مع رغبة كل فريق في الفوز بالنقاط الثلاث.

احترام

وأكد الألماني شايفر مدرب بني ياس احترامه لمنافسه، ذاكراً أن شباب الأهلي يعتبر أفضل فريق في الدوري، مستدلاً على ذلك بوجوده على صدارة المنافسة، وقال شايفر: إن الفوز على ضيفه اليوم لن يكون مهمة سهلة خاصة أن شباب الأهلي سيأتي غاضباً وسيلعب بكل قوته لأجل الثأر من الخسارة السابقة، وقال:

علينا أن نلعب بالروح ذاتها التي خضنها بها مباراة كأس رئيس الدولة التي قدمنا فيها مستوى متميزاً ولعبنا بشجاعة، وهذا ما يجب أن نفعله اليوم لنؤكد تفوقنا وتميزنا. وكشف مدرب السماوي أنه سيدفع بالتشكيلة ذاتها التي أشركها في المباراة السابقة.