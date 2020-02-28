أروابارينا يقود «فرسان دبي» من المدرجات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يقود الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي فريقه في لقاء اليوم من المدرجات تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، بعد طرده في آخر مباريات «فرسان دبي» بالدوري.

والتي كانت أمام الجزيرة، وخسرها شباب الأهلي 1-2، وفيما عدا ذلك، جميع لاعبي الفريق وصلوا إلى الجاهزية الكاملة لخوض المباراة، خاصة أنهم حصلوا على راحة لمدة أسبوع كامل. يتوقع أن يتواصل غياب البرازيلي ليوناردو عن شباب الأهلي اليوم، إذ لا يزال اللاعب في فترة الاستشفاء، حسب ما كشف عنه الجهاز الفني للفريق، وينتظر أن يكون أكثر جاهزية للقاء النصر في الجولة المقبلة.