الجزيرة وخورفكان.. قمة وقاع

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة في الخامسة والنصف مساء خورفكان على استاد محمد بن زايد في الجولة 17 للدوري، وتعتبر المواجهة في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين.

حيث يسعى صاحب الأرض، الثالث في قائمة الترتيب برصيد 30 نقطة، إلى الحفاظ على تواجده في المربع الذهبي، وتضييق الفارق مع شباب الأهلي متصدر القائمة 36 نقطة، على الوجه الآخر تعتبر نقاط المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية حاجة ملحة لخورفكان لتحسين وضعيته في قائمة الترتيب والهروب من المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

وكانت مواجهة بين الفريقين في الدور الأول لصاحب الجزيرة، وفاز على خورفكان 1/‏‏3. وعمل الجهاز الفني للجزيرة على تخليص اللاعبين من الإحباط الذي أصابهم عقب الخسارة أمام الظفرة في دور 8 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

بالإضافة إلى علاج الأخطاء ووضع الفريق في جاهزية عالية، ونظرياً فإن الفريق كامل العدد بالرغم من إصابة مراد باتنا، وسلطان الغافري، ويعول الجهاز الفني على نجوم الفريق علي مبخوت، عموري، كينو، خلفان مبارك، وعبدلله رمضان في صنع الفرص وتسجيل الأهداف.

عودة

من جانبه، يرحل خورفكان إلى ملعب الجزيرة بمعنويات عالية، بعد أن حقق صحوة غير مسبوقة له هذا الموسم تحديداً مع انطلاقة مرحلة الإياب، بعد تحقيقه الفوز على الشارقة، وتعادله مع حتا والفجيرة وقرن هذه النتائج بأداء مميز خصوصاً بعد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين أصحاب مهارات عالية ويمتلكون حلولاً فرديه ظهرت بشكل كبير خلال المباريات الماضية، وهى المواجهات التي أعادت الثقة للاعبين وطمأنت جماهير الخور على فريقهم قبيل الدخول في الجولات الـ 10 الحاسمة وهي المتبقية من عمر المسابقة.

نتائج

من جهته، شدد الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، على أهمية بذل جهد مضاعف أمام خورفكان، مشيراً إلى أن الخصم من الفرق التي تقدم مستويات جيدة، وموقعه في قائمة الترتيب لا يعبر عن إمكاناته، حيث يمتلك خط هجوم قوياً، ودفاعاً متماسكاً، وتقارباً بين خطوطه.

وأوضح كايزر أن تحضيرات فريقه جيدة ولا يوجد ضغط ذهني على الفريق بالنظر إلى المنافسين في المربع الذهبي، وأن التركيز حالياً على الفريق وكيفية تحقيق الفوز، مع التعامل بنظام القطعة مع كل مباراة.

ثقة

بدوره، أكد الصربي جوران، مدرب خورفكان، أنه استفاد من فترة توقف الدوري، والتي خرج منها بمكاسب تمثلت في تأقلم وتجانس اللاعبين مع بعضهم البعض، وقال المدرب: من الإيجابيات التي خرجنا بها أيضاً من المعسكر الداخلي تقبل اللاعبين للخطط الدفاعية والهجومية وتحسنُ معدلات اللياقة البدنية، وأشار إلى أن فريقه اكتسب مزيداً من الثقة في الدور الثاني لتجنبه الهزيمة في المباريات الثلاث الأخيرة.