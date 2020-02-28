الفجيرة وكلباء.. تفادي الهبوط

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يستقبل الفجيرة جاره كلباء في ديربي مثير بالساحل الشرقي سيكون عنوانه الأبرز حصد النقاط والابتعاد خطوة عن دوامة الهبوط، وذلك في ظل الوضعية الحرجة التي يعيشها كل فريق، إذ يحتل الفجيرة صاحب الأرض المركز قبل الأخير بـ12 نقطة، ويتخلف بفارق نقطة عن كلباء صاحب المركز الـ11 بـ 13 نقطة، وتحمل مباراة اليوم «طابعاً خاصاً» للإيطالي فابيو فيفياني مدرب الذئاب الذي سبق له الإشراف على تدريب كلباء خلال الموسم الماضي ليتم التعاقد معه قبل أيام من قبل إدارة الفجيرة بعد رحيل الجزائري مجيد بوقرة.

في حين يبحث الفجيرة عن رد اعتباره لخسارته في الدور الأول بهدف نظيف، وتتمثل مهمة الإيطالي فابيو فيفياني في كيفية إيقاف الهزائم المتتالية في الدوري، وهو ذات الهدف الذي يبحث عنه مدرب كلباء خورخي داسيلفا.

حسم

من جانبه، أكد فيفياني أنه أمام تحدٍ كبير خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري، مشيراً إلى صعوبة الجولات المقبلة والحاسمة التي تنتظر فريقه، وسيكون هدفه بالتأكيد تثبيت أقدام الفريق مع الكبار، مشيراً إلى أهمية مباراة اليوم من واقع الوضعية الحرجة للنجاة من دوامة الهبوط، لافتاً إلى أنه يعلم كل تفاصيل فريقه السابق، وأوضح: لست خائفاً من هذه المباراة، وفريقي جاهز لتحقيق الفوز ويجب علينا القتال طوال زمن المباراة.

ثقة

بدوره، أوضح الأورغوياني داسيلفا مدرب كلباء أن فريقه في حاجة ماسة للعودة من ملعب الفجيرة بالعلامة الكاملة وتحقيق الفوز الغائب عن خزائن الفريق لعدة جولات، مشيراً إلى أنه يدرك مدى صعوبة المباراة، مشيراً إلى أنه ركز خلال الأيام الماضية على إعادة الثقة والهدوء للاعبين، وهناك إصرار وعزيمة من قبلهم على إخراج الفريق من وحدته الحالية، وعلى اللاعبين بذل المزيد من الجهد.