شايفر: "اللمسة الأخيرة" سبب خسارتنا

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

عزا الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس خسارة فريقه أمام شباب الأهلي إلى إفتقاد "اللمسة الأخيرة"، ذاكراً أن فريقه نجح في العودة إلى مجريات اللعب في الشوط الثاني وتفوق على منافسه وقاد العديد من الهجمات لكنه لم ينجح في إستثمار الفرص التي اتيحت له.

وأشار شايفر إلى تماسك فريقه طوال شوطي اللعب وخاصة في الحصة الثانية، ذاكراً انه لم يشاهد في الشوط الثاني هجمة واحدة للفريق الفائز، معتبراً أن ذلك دليلاً على أفضلية فريقه في اللقاء، وأضاف: لعبنا بشكل جيد وكان يمكن أن نفوز لكن كما قلت لكم فان ختام الهجمة مثل مشكلة كبيرة امامنا.

وقلل المدرب الألماني من التأثير النفسي للخسارة على لاعبيه وقال: لقد خسرنا أمام أفضل فريق في الدوري والذي يمتلك أغلى اللاعبين وأميزهم، لذلك أعتبرها خسارة عادية لانها ليست أمام سادس أو سابع الترتيب.

وعلى غير العادة أشاد مدرب بني ياس بحكم اللقاء عادل النقبي وقال انه إدار المباراة بتميز ولم يرتكب أخطاء رغم أن ركلة الجزاء التي أحتسبها للمنافس سبقتها مخالفة نتجت من ملامسة الكرة ليد اللاعب ماجد حسن وأضاف: بخلاف ذلك أعتقد أن الحكم ادار المباراة بكفاءة عالية يستحق عليها الإشادة.