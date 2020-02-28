دييجو: عودة الثقة لشباب الأهلي أهم من نقاط الفوز

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

قال الأرجنتيني دييجو ماركيك مساعد مدرب شباب الأهلي أن أكبر مكسب خرج به الفريق من مباراته أمام بني ياس التي فاز فيها بهدف أحمد خليل في الجولة 17 من الدوري، إسترداد الثقة، مشيرا إلى أن لاعبيه تاثروا في الفترة الأخيرة بالنتائج السلبية التي تحققت لذلك يرى أن عودة الثقة، وحسب قوله، كانت أهم من مكسب النقاط الثلاث نفسها.

وقال ديجو الذي أشرف على المباراة في ظل غياب مواطنه اروابارينا لنيله البطاقة الحمراء في الجولة الماضية أن فريقه أدى مباراة جيدة لكنها لم ترتقي إلى مستوى الطموح وأضاف: عندما تكون لديك رغبة قوية في الفوز فانك تستعجل إحراز الأهداف وترتكب الأخطاء، هذا ما حدث معنا اليوم لكن المهم اننا إعدنا الثقة المفقودة وكسبنا نقاط المباراة ونعد بان نقدم الأفضل في المباريات المقبلة.

وأكد مساعد مدرب شباب الأهلي أن فريقه تاثر بشكل عام بالإصابات خلال الفترة الماضية التي أدت إلى عدم ثبات التشكيل وبالتالي غياب الإنسجام النموذجي الذي يطور الأداء وأضاف: نتوقع العودة إلى افضل المستويات في الفترة المقبلة بعد إكتمال عقد الفريق والإجتهاد في التدريبات ومعالجة كل السلبيات.