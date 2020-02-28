الجزيرة يقع في "فخ" الخسارة أمام خورفكان

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

خسر الجزيرة أمام خورفكان 1/0 الليلة، على استاد محمد بن زايد في ختام الجولة 17 لدوري الخليج العربي،، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ريكاردو منديز (ق36) وبالخسارة تراجع "فخر أبوظبي" إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، واتساع الفارق مع شباب الأهلي المتصدر إلى 9 نقاط، في المقابل رفع "النسور" رصيده إلى 12 نقطة في نهاية الترتيب، ومتساوياً مع الفجيرة وحتا، في نفس النقاط.

اتسم أداء الجزيرة في الشوط الأول بالباهت، بالرغم من السيطرة والاستحواذ، حيث ضعفت الفرص، في الوقت الذي عمل فيه خورفكان على تضييق المساحات، وتقارب خطوطه، وأثمر ذلك عن تسجيل هدف التقدم للضيوف، عن طريق ريكاردو منديز ق36، ولم يستطع صاحب الأرض تعديل النتيجة او صنع فرص خطرة.

وخاض الجزيرة الشوط الثاني بطموح تعديل النتيجة، لكن استمر خورفكان في نفس أسلوب اللعب، بتضييق المساحات، والكثافة الدفاعية في منطقة المناورات، واللعب على المرتدات، مما حرم الرباعي علي مبخوت، كينو، خلفان مبارك، وعموري، من هز الشباك او صناعة الفرص المؤثرة حتى الدقيقة 62، على الوجه الأخر شكلت الهجمات المرتدة لخورفكان تهديداً لمرمى علي خصيف، حيث اتيحت فرصتين لرامون لوبيز و "دودو" خلال الدقيقتين 68و 70، ولم يستطع صاحب الأرض تعديل النتيجة.