شباب الأهلي يسترد نغمة الإنتصارات على حساب بني ياس

المصدر: ابوظبي- أحمد عيسى -تصوير أحمد بدوان



عاد شباب الأهلي إلى نغمة الإنتصارات من جديد على حساب مضيفه بني ياس عندما فاز عليه 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة لحساب الجولة 17 من دوري الخليج العربي، وجاء هدفها الوحيد عن طريق أحمد خليل من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، ليثأر بذلك شباب الأهلي من الخسارة التي كان قد تعرض لها أمام السماوي قبل عدة أيام في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بالنتيجة رفع الفائز رصيده إلى 39 نقطة مؤمنا صدارته لجدول الترتيب بينما بقى الخاسر في 20 نقطة.



وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء، قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء نال فيها شاب الأهلي الأفضلية خلال الحصة الأولى التي شهدت سيطرته على مجريات اللعب وساعده على ذلك هدفه المبكر بواسطة أحمد خليل من ركلة جزاء في الدقيقة 9 من ملامسة الكرة ليد جون تيبار لاعب بني ياس من الكرة التي سددها ماجد حسن، بينما أعتمد صاحب الأرض على الهجمات المرتدة والتي كان ابرزها تسديدة ريتشارد الميدا التي تصدى لها حارس المرمى ماجد ناصر، وتميز هذا الشوط بالأداء القوي وسط حماس الجماهير مع الأداء الجماعي لشباب الأهلي دون إستسلام من صاحب الأرض.

وشهد الشوط الثاني تحرر السماوي من تراجعه الدفاعي وتطور واضح في مستواه الفني ليفرض اسلوبه على الملعب ويستحوذ على الكرة مع مبادرات هجومية متعددة تصدى لها دفاع الفريق الضيف بقوة وكانت أبرز فرصه في هذا الشوط تسديدة قوية جدا من لويز انتونيو لكن ماجد ناصر كرر تألقه وابعد الكرة ببراعة، بينما سدد أحمد خليل كرة قوية مماثلة لكنها أصطدمت بالقائم الأيمن.

ومع مرور دقائق اللعب تحسن مستوى شباب الأهلي وتقاسم السيطرة مع السماوي وسط تبادل الفريقان للهجمات دون جدوى في هز الشباك حتى أعلن قاضي الجولة عادل النقبي عن نهاية المباراة بفوز شباب الأهلي وعودته إلى نغمة الإنتصارات