السعادة لـ«العميد» .. والعين والشارقة يطاردان الصدارة

المصدر: متابعة: البيان الرياضي

واصل العين والشارقة مطاردة صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم، وفاز العين أمس على حتا 3 - 0 باستاد حمدان بن راشد، ووصل إلى النقطة 34 والشارقة على الوصل 2 - 1 بملعب الشارقة ووصل إلى 31 نقطة ضمن مباريات الجولة 17 للبطولة جاءت أهداف «الزعيم» في مرمى حتا بتوقيع بندر الأحبابي في الدقيقة 50 والبديل جمال معروف في الدقيقتين 68 و88. أحرز هدفي الشارقة في مرمى الوصل مينديز، في الدقيقة 14، من ركلة جزاء والدقيقة 16، وسجل وليد الحمادي هدف الوصل في الدقيقة 84.

واستعاد «العميد» نغمة الانتصارات التي افتقدها منذ الجولة 12، ونال «السعادة» بفوزه على الوحدة 3 - 0 باستاد آل مكتوم، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، سجل الثلاثية براندلي كواس هدفين «ق 19 و51» ونيغريدو «ق 44». وفاز الظفرة على عجمان 2 - 1 وألغت تقنية «فار» هدفين لعجمان.