«الانتخابات» تعتمد القائمة النهائية لمجلس إدارة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد في دورته المقبلة «2020 – 2024»، واعتمدت لجنة الانتخابات القائمة في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمد الحفيتي نائب رئيس اللجنة ،وضمت حميد الطاير «النصر»، هشام الزرعوني «الشارقة»، علي حمد «حتا»، سيف المنصوري «الظفرة»، سالم الشامسي «العين»، أحمد يوسف «الإمارات»، يوسف السهلاوي «الحمرية»، أمل بوشلاخ «رأس الخيمة» بالإضافة إلى الأعضاء المعينين خلفان بالهول، وإبراهيم الحمادي، وسالم عبدالله الشامسي، وينضم للمجلس عبد الله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين بصفته، وسيتم التصديق على القائمة في «عمومية الاتحاد» 12 مارس.

وكان «البيان الرياضي» نشر أسماء المرشحين للقائمة في عدد الجمعة الماضي.