تأجيل مباراتي الوحدة وشباب الأهلي بآسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراتي الوحدة وشباب الأهلي أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين بالجولة المقبلة لدوري أبطال آسيا حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الصحية الراهنة.

وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الاتحاد يحرص على اتباع التعليمات التي تُصدر من الجهات المعنية بالدولة حول الأوضاع الصحية والتقيد بها، حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير.

وقال: أبلغنا «الآسيوي» رسمياً بالتدابير التي اتخذتها الدولة بشأن قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنع السفر إلى بعض الدول، وقرار هيئة الطيران المدني بشأن تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول.