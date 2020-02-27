العنبري: شباب الأهلي والعين والجزيرة الأقرب للقب

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن فرق شباب الأهلي والعين والجزيرة هي الأقرب لنيل لقب دوري الخليج العربي للموسم الكروي الجاري 2019-2010.

وقال: اعتقد ان الشارقة قادر على الاستمرار في المنافسة ضمن فرق المقدمة وهذا شيء إيجابي، كما ان تواصل المنافسة بين الفرق حتى الجولات الأخيرة يعتبر أمر في غاية الإيجابية للدوري الإماراتي، ونتمنى أن نظل ضمن الفرق المنافسة على القمة.

وفي تعليقه على فوز فريقه على الوصل 2-1، قال:"جاءت المباراة مثلما توقعنا صعبة، لكن حصولنا على النقاط الثلاث بداية جيدة للفريق، وكنت أتمنى أن يواصل الفريق تركيزه بعد الهدفين، مشيراً إلى أن عقلية وثقافة الاستمرار في التركيز بعد إحراز الأهداف غائبة، واضطررنا لزيادة لاعب في الوسط، لأننا فقدنا الانضباط في الملعب، والوصل كان الأفضل اخر 10 دقائق.

وعن رأيه في مستوى ايغور، قال:" من حظ اللاعب أننا تنتظرنا مواجهات صعبة، وندفع به في آخر ربع ساعة لأنه يحتاج للوقت والزمن للعودة لمستواه الطبيعي".