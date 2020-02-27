الظفرة يتخطى عجمان في مباراة "الفار"

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

عاد الظفرة بفوزٍ غالٍ من ملعب عجمان بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي في مباراة فرضت فيها "تقنية فار" نفسها بإلغاء هدفين لعجمان، ليرفع الظفرة رصيده للنقطة 29 وبقى عجمان في 18 نقطة.

الشوط الأول جاء مثيراً، تقدم فيه الظفرة بهدف السبق "ق 16" من "نيران صديقة" بعد اصطدام رأسية جواو بيدرو بمدافع عجمان وليد اليماحي ولم ينتظر عجمان سوى دقيقتين حتى عادل له فاندر فييرا بتسديدة صاروخية على يسار الحارس خالد السناني.

وألغى الحكم محمد عبد الله هدفاً لعجمان "ق 38" سجله وليام اوسو بداعي التسلل بعد العودة لتقنية "فار"، وفي الشوط الثاني تكرر المشهد بعد أن سجل مدافع عجمان محمد سبيل هدفاً برأسه "ق 51" ولكن الحكم أعاد الكرة من دائرة المنتصف وألغى الهدف بتوجيه من حكم "فار" بداعي ان الركلة الركنية التي جاء منها الهدف تم تنفيذها من خارج القوس، وعاد بيدرو ليتقدم للظفرة "ق 72"