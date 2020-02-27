الشارقة يقنص ثلاث نقاط ثمينة من الوصل

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله

قنص فريق الشارقة ثلاث نقاط ثمينة من نظيره الوصل عندما تغلب عليه بنتيجة 2-1، في مواجهة الفريقين مساء اليوم على ملعب الشارقة، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي.

أحرز هدفي الشارقة المحترف ريان مينديز، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة "14"، والثاني في الدقيقة "16"، وسجل هدف الوصل الوحيد وليد الحمادي " 84".

وبالنتيجة يرفع الشارقة رصيده إلى 31 نقطة وضعته في المركز الثالث خلف شباب الأهلي والعين وذلك بصورة مؤقتة، بينما تجمد رصيد الوصل عند 23 نقطة.

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف الوصل والتي جاءت من نصيب علي صالح بعد تداخله القوي مع لاعب الشارقة ماجد سرور في الدقيقة "72"، كما شوهد المدير الفني للإمبراطور الروماني ريجيكامب وهو يتابع المباراة من المدرجات حيث نال البطاقة الحمراء في لقاء العين في كأس رئيس الدولة.

جاءت بداية المباراة حماسية حيث سعى كل فريق إلى بلوغ مرمى الآخر، وكانت أولى الفرص الخطرة من نصيب الوصل عن طريق البرازيلي ليما الذي أطلق قذيفة صاروخية لكن تصدى لها حارس الشارقة علي الحوسني مبعدها عن مرماه في الدقيقة "8"، تلاها تسديدة قوية أخرى من لاعب الوصل حبوش صالح في الدقيقة "11" لكنها لم تثمر عن شيء.

ونجح الشارقة في اختراق دفاع الوصل من الوسط والأطراف عن طريق كايو لوكاس وريان مينديز، حيث اثمرت تلك المحاولات عن احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الشارقة قام على تنفيذها ريان مينديز محرزا هدف الشارقة الأول في الدقيقة "14"، ولم تكد تمر دقيقتين حتى أردفه مينديز بهدف ثاني معززاً من تقدم الشارقة وذلك في الدقيقة "16".

وفي الحصة الثانية نجح البديل وليد الحمادي في تقليص الفارق بتسجيل هدف وحيد للوصل في الدقيقة "84"، وشارك النجم البرازيلي ايغور كورنادو في الدقيقة "65" بديلاً لمحمد المربوعي. وألغى الحكم هدفا للوصل بعد الرجوع لتقنية الفيديو "الفار" وذلك بداعي التسلل "90".