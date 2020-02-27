العين يتخطى حتا ويواصل مطاردة الصدارة

المصدر: حتا - علي الظاهري - تصوير غلام كاركر

واصل "الزعيم العيناوي" مطاردة الصدارة بعد تخطي "الاعصار الحتاوي" بثلاثة اهداف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ستاد حمدان بن راشد مساء اليوم لحساب الجولة 17 لدوري الخليج العربي، ليرتفع رصيد العين الى 34 نقطة فيما تجمد رصيد حتا عند 12 نقطة. جاءت اهداف الزعيم بأقدام بندر الأحبابي في الدقيقة "50" والبديل جمال معروف في الدقيقتين "68" و"88".

جاءت المباراة قوية خاصة من حتا الذي هدد مرمى الحارس خالد عيسى لأكثر من مرة في الدقائق العشر الاولى وحرم القائم اصحاب الارض من هدف محقق في الدقيقة السابعة بعد تسديدة دانييل أمورا فيما تألق درويش محمد حارس حتا في التصدي لاكثر من كرة خطرة.

واختلف المشهد في الشوط الثاني حيث فرض العين سيطرته وترجم تفوقه بهدف مبكّر مع بداية الشوط الثاني عبر بندر الأحبابي بعد تحرره من الرقابة، ليعزز البديل جمال معروف تقدم فريقه في الدقيقة 68 ليواصل اللاعب نفسه تألقه ويضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88 شهدت المباراة خروج مبكّر لصامويل روزا في الشوط الاول بسبب تعرضه لاصابة في العضلة الضامة.