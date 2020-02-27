النصر يصعق الوحدة بـثلاثية نظيفة و يسلبه "السعادة"

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير سالم خميس

أوقف النصر السلسلة الإيجابية للوحدة الذي حقق 5 انتصارات متتالية وسلبه "السعادة" بعدما صعقه بـثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي مساء اليوم، ليستعيد العميد نغمة الانتصارات التي افتقدها منذ الجولة 12 ويقفز إلى المركز الخامس مؤقتا بـ 27 نقطة، فيما تجمد رصيد "أصحاب السعادة" عند النقطة 29 في المركز الرابع.

وجاءت المباراة قوية، وأوجد النصر أول هجمة خطرة من أقدام الهولندي براندلي كواس الذي قاد بعد ذلك هجمة سريعة من الجهة اليمنى ووصلت الكرة إلى الاسباني نيغريدو الذي مررها بذكاء إلى محمد العكبري ليسكنها شباك الوحدة (ق19)، واستمر النصر في تقديم عروضه الجيدة وتنويع هجماته من الأطراف ووسط دفاع الوحدة، إلى أن تمكن من إضافة هدف ثان حمل توقيع نيغريدو (ق44) ثم عزز كواس أفضلية العميد بتسجيل الهدف الثالث (ق51) في المقابل لم ينجح الوحدة في الوصول إلى مرمى النصر الذي لعب بتنظيم دفاعي جيد.

ورفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوحدة طحنون الزعابي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 85.