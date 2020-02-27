راشد بن حميد يختار الأعضاء الجدد لاتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

استقر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة على قائمته الانتخابية لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر حتى 2024، والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم 12 مارس في دبي، للتصديق عليها خلال جلسة وتتكون من:

الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيساً، عبد الله ناصر الجنيبي نائبا أول للرئيس، يوسف حسين السهلاوي (الحمرية)، هشام محمد الزرعوني (الشارقة) سالم علي الشامسي (العين) سيف ماجد المنصوري (الظفرة) أمل حسن بوشلاخ (رأس الخيمة) علي حمد البدواوي (حتا) حميد أحمد الطاير (النصر) أحمد يوسف درويش (الإمارات) والأسماء المرشحة من قبل الرئيس وهم: إبراهيم سلمان الحمادي وسالم عبد الله الشامسي وخلفان جمعة بالهول.