داسيلفا: كلباء في حاجة ماسة للفوز بنقاط الديربي

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء بأن فريقه في حاجة ماسة للعودة من ملعب الفجيرة بالعلامة الكاملة وتحقيق الفوز الغائب عن الفريق خلال الجولات الماضية.

مشيراً إلى أنه يعرف ويدرك مدى أهمية و صعوبة مباراة "الديربي" وقال : في اعتقادي بأن مباراة ملعب الفجيرة ستكون بداية العودة لسكة الانتصارات وحصد أهم ثلاث نقاط أمام فريق منافس حقيقي على البقاء ، وكشف المدرب عن غياب المدافع حمدان ناصر للإيقاف لكن الفريق سيستعيد خدمات المهاجم غوميز والحارس جمال السراح.

ودافع المدرب عن لاعبي فريقه في أعقاب الخروج من مسابقة الكأس على يد الشارقة مشيراً إلى أن اللاعب المحترف دائماً ما يتعرض للانتقاد لكن أعود وأقول بأن لاعبينا لديهم من الوعي الكامل والاحترافية والخبرات للتعامل في حالة الخسارة وكذلك عند الفوز ومن الطبيعي أن يتعرض أي فريق للنقد السلبي في حالة الإخفاق .

وأشار داسيلفا إلى أنه ركز خلال الأيام الماضية على إعادة الثقة والهدوء للاعبين وهناك إصرار وعزيمة من قبلهم على إخراج الفريق من وضعيته الحالية وعلى اللاعبين أن يدركوا أهمية بذل المزيد من الجهد والإحساس بالمسؤوليةمع تلافي الأخطاء ويجب أن نستغل تواجد المهاجمين غوميز ومالابا في الخط الأمامي لما يملكانه من قدر كبير من المهارة والكفاءة التهديفية.

وقال أتوقع بأن يشكل هذا الثنائي مصدر إزعاج وخطورة لدفاعات أي فريق يواجهنا والمح إلى أن أهمية المباراة تكمن في تقارب النقاط بين الفريقين.

وأتمنى من جميع اللاعبين أن يقاتلوا و يقدموا كل ما لديهم في هذه المباراة من أجل الفوز و حصد النقاط.