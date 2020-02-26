جوران : نسعى لمواصلة النتائج الجيدة واستفدنا من التوقف

المصدر: خورفكان- محمد فضل

أكد الصربي جوران مدرب خورفكان بأنه استفاد من فترة توقف الدوري والتي خرج منها بمكاسب تمثلت في تأقلم وتجانس اللاعبين مع بعضهم البعض لافتاً إلى أنه خاض تجربتين أمام فرق تنشط في الدوري الصيني الممتاز كسبنا واحدة وتعادلنا في الثانية.

وقال المدرب من الإيجابيات التي خرجنا بها أيضاً من المعسكر الداخلي تقبل اللاعبين للخطط الدفاعية والهجومية وتحسنُ معدلات اللياقة البدنية ، وأشار المدرب إلى أن فريقه اكتسب مزيداً من الثقة في الدور الثاني بعد الفوز على الشارقة والتعادل مرتين أمام حتا والفجيرة وعدم الخسارة في المباريات الثلاث الأخيرة.

وقال جوران : الفريق بات في كامل الجاهزية للقاء الجزيرة ونحن على علم تام بتميز الفريق المضيف والذي يمتلك عناصر جيدة وأصحاب حلول فردية معبراً عن ثقته في لاعبي فريقه واعتقد بأنهم سيقدمون عرضا جيدا لكنه أشار إلى غياب كل من فيصل المطروشي وعيسى العتيبة والمدافع احمد الياسي

بدوره قال سيف محمد كابتن خورفكان بان بداية فريقه الجيدة خلال مرحلة الإياب ستكون أكبر دافع لهم من اجل تحقيق النتيجة الإيجابية أمام الجزيرة وقال حصولنا على 5 نقاط من 9 يعتبر مؤشراً إيجابياً و محصلة جيدة ولذلك فأننا نطمح في السير على ذات النسق وجمع اكبر عدد من النقاط وقال بمثل ما يمتلك الجزيرة افضل اللاعبين فان فريقنا أيضا يمتلك نجوم على مستوى عال وسنحاول بشتى الطرق الحد من خطورة مبخوت ورفاقه وسنسعى بكل جد لتصحيح الأخطاء وتعزيز القوة وذلك لتتويج الجهود التي بذلنها خلال المعسكر الداخلي .الصور