كايزر: علينا بذل جهد مضاعف أمام خورفكان

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

شدد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على أهمية بذل جهد مضاعف أمام خورفكان في الجولة 17 للدوري بعد غداً على ستاد محمد بن زايد، مشيراً إلى ان الخصم من الفرق التي تقدم مستويات جيدة، وموقعه في قائمة الترتيب لا يعبر عن امكانياته، ويحتل الجزيرة المركز الثالث في قائمة الترتيب 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر 36 نقطة، بينما يعاني خورفكان في المركز الأخير للقائمة برصيد 9 نقاط.

وأوضح كايزر ان تحضيرات فريقه جيدة، وقد تناسى مرحلة الأحباط بالخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، امام الظفرة، ويركز حالياً، على كيفية كسب النقاط وتحسين موقعه في قائمة الترتيب.

وعن الحالة البدنية للفريق قال نفتقد خدمات مراد باتنا، وسلطان الغافري للإصابة، في مقابل عودة المدافع الشاب المغربي محمد ربيع.