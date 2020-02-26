شايفر: شباب الأهلي الأقوى والأفضل في الدوري

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

وصف الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس فريق شباب الأهلي الذي يلتقيه بعد غد الجمعة في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، بانه رقم واحد في الكرة الإماراتية وأنه الأقوى والأفضل في الدوري، من واقع تميز عناصره والخبرة التي يتمتعون بها وموقعه الصداري في جدول الترتيب.

ذاكرا أنه يرى أن مباراة الجمعة ستكون صعبة جدا على فريقه خاصة ان المنافس سيلعب للثأر من خسارته في مباراة كأس رئيس الدولة قبل أيام قلائل، لكنه قال أن الفوز السابق منح لاعبيه الثقة وروح الإنتصارات لتكرار الفوز.

وقال المدرب الألماني أن لاعبيه مطالبون بمواصلة النتائج الإيجابية أمام خصم لن يقبل بالهزيمة دون جهد وعطاء وأضاف: أعتقد أنه شباب الأهلي سيبذل قصارى جهده حتى يفوز بالنقاط الثلاث خاصة أن بطولة الدوري هي المتاحة أمامه حالياً بعد تعثره آسيوياً وخسارته للبطولات المحلية وهذا ما يجب أن يدركه اللاعبون حتى يلعبوا بكامل القوة امامه منذ البداية.

وأثنى شايفر على المجهود الذي بذله لاعبو الفريق خلال الفترة الماضية، ذاكرا ان هذا المجهود ظهر بطريقة إيجابية على النتائج التي تحققت مؤخرا،

وأضاف : رغم اننا نمتلك فريقا شابا ونعمل على إعداده للمستقبل لكنه يؤدي بخبرة كبيرة وبتميز واضح، مع تطور في المستوى الفني من مباراة إلى أخرى وهذا أكثر ما يجعلنا نطمئن على الفريق ومستقبله.