فيفاني : ينتظرني تحدي كبير وكلباء كتاب مفتوح

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

عبر الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفجيرة عن سعادته بالعودة من جديد لدوري المحترفين بعد رحيله قبل عدة اشهر ومغادرته تدريب كلباء مشيرا إلى انه أمام تحدٍ كبير خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري وسيكون هدفه بالتأكيد تثبيت اقدام الفريق مع الكبار.

ووصف فيفياني مباراة الفجيرة ضد كلباء يوم الجمعة المقبل بالمهمة للفريقين الطامحين لمغادرة مراكز الهبوط لافتاً إلى أن كلباء بمثابة كتاب مفتوح لديه ويعلم بتفاصيل نقاط قوة وضعف منافسه وذلك من واقع إشرافه على تدريب الفريق خلال الموسم الماضي.

وقال بعد تولي لمهمة تدريب الفجيرة غيرت كثيراً من الأمور وأشكر لاعبي الذئاب على تقبلهم افكاري ودائما ما اتحدث مع اللاعبين باننا نمتلك فريقا قويا وفقط بالتركيز وتطبيق الخطط نستطيع تحقيق حلم البقاء مع ضرورة استثمار الفرص.

ووصف فيفياني الجولات الـ10 المتبقية من عمر الدوري بالمهمةوالمصيرية وقال يجب ان نكون يدا واحدة من أجل الحصول على النقاط

وكشف عن اختياره وترشيحه لهداف كلباء التوغولي ملابا خلال فترة إشرافه على تدريب النمور واعتقد بانه يعتبر من افضل مهاجمي الدوري لكن المدرب وعاد وقال : لست خائفاً من هذه المباراة وفريقي جاهز لتحقيق الفوز ويجب علينا القتال طوال زمن المباراة مشيراً إلى انه كما ساعد كلباء على تحقيق الفوز على الفجيرة فهو بالتأكيد يطمح الى تكرار ذات السيناريو يوم الجمعة ليتمكن من عبور عقبة النمور.

وقلل المدرب من خسارة المباراة الودية امام عجمان وقمت بتصويب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

من جانبه قال الفرنسي ايمن أوسو " مقيم “ محترف الفجيرة بانهم كلاعبين جاهزون للمباراة وخضنا مع المدرب فيفياني عدة تدريبات وسنلعب من اجل الإبقاء على النقاط الثلاثة بملعب الفجيرة.