دييغو: شباب الأهلي حصل على الراحة الكافية قبل لقاء بني ياس مجدداً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تغيب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، عن حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه وبني ياس مساء اليوم، للإيقاف بعد طرده في لقاء الجزيرة بالجولة الـ 16 في دوري الخليج العربي، وحضر المؤتمر نيابة عنه دييغو المدرب المساعد، وتحدث عن صعوبة المواجهة المقررة بعد غدً الجمعة، ضمن الجولة الـ 17 للبطولة.

وأوضح: "عكس المباراة الأخيرة أمام بني ياس، والتي لعبناها بعد أيام قليلة من لقاء الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، نحن حصلنا على راحة كافية، وأتمنى أن لا يعاني اللاعبين من الإجهاد مثلما حدث في مباراتنا الأخيرة، ونعرف أن لدينا مباراة صعبة أمام خصم قوي، ونتمنى تقديم مباراة أفضل من مباراتنا الماضية".

وأضاف: "نحن نمر بوقت حساس بعد الخسائر المتتالية الغير متعودين عليها، مع التأكيد على أننا قدمنا مستويات جيدة في المباراتين الأخيرتين أمام الهلال وبني ياس، وهو ما يؤكد ثقتنا في اللاعبين، وقدرتهم على تقديم مباراة قوية، وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى طريق الانتصارات".

وعن جاهزية لاعبي شباب الأهلي، ومنهم ليوناردو، قال: "ما نزال ننتظر عودة بعض اللاعبين المصابين، بعدما أثر ذلك على أسلوبنا وتشكيلتنا لمباراة بني ياس، وليوناردو رجع هذا الأسبوع وتدرب، ولكن بحذر، وسنحدد موقفه خلال الساعات المقبلة من إمكانية المشاركة في المباراة".

وحول تأثير الأحمال التدريبية على زيادة معدلات إصابة لاعبي شباب الأهلي، رد قائلاً: "ليس هناك احمال زائدة، ونتدرب وفق المعتاد، وأسباب الإصابات عديدة ومنها خوض مباريات كثيرة خلال وقت قصير، والمهم الآن إعادة تأهيل المصابين بالشكل اللازم لخوض المباريات".

بالنسبة لتأثير التعاقد مع كوندي، على مشاركة أحمد خليل بشكل أساسي، قال: "كوندي لاعب هائل ونحن نثق به كثيراً، وتم التعاقد معه في وقت صعب مع الفريق، وخليل تغيب في الفترة الأخيرة للإصابة، ويعود للمشاركة بشكل تدريجي، ويجب أن تكون هناك مساعدة من زملاءه لتقديم المستوى المطلوب"