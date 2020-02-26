المستكي: إمكانات فرقنا أكبر من نتائجها آسيوياً

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد عبد الحميد المستكي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية أن المشاركة في البطولات الآسيوية تحتاج إلى إعداد قوي من بداية الموسم، واستعداد إداري يتواكب مع قيمة وأهمية مثل تلك البطولات، وقال: إن نتائج فرقنا في الجولتين الأولى والثانية من دوري أبطال آسيا لا تبرهن على مستوى فرقنا الحقيقي، فهي تملك إمكانات أكبر مما قدم بمراحل، والدليل فوز العين قبل سنوات باللقب القاري، وتأهله مع شباب الأهلي إلى المباراة النهائية، كما كان النصر قاب قوسين أو أدنى من الوصول للنهائي.

وقال عبد الحميد المستكي في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي»: «نتائج فرقنا وأدائها في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا أفضل مما قدموا في الجولة الأولى، وأتوقع أن تكون منافسات الجولة الثالثة لفرقنا الأربعة، أقوى وأفضل».

وأكد رئيس اللجنة الفنية في رابطة المحترفين أنه لم يفقد الأمل في تأهل أحد من فرقنا إلى الدور الثاني للبطولة، مؤكداً أن الوحدة الأقرب لنيل أول البطاقات للتأهل.

وعن ادعاء بعض الفرق أن الروزنامة المحلية تضغط اللاعبين وتعرضهم للإرهاق، يقول عبدالحميد المستكي: إن الروزنامة راعت مشاركات فرقنا في دوري أبطال آسيا، كما راعت مشاركة منتخباتنا في البطولات القارية، كما أن الروزنامة تم وضعها بالتعاون والتشاور مع الأندية، ولم يتم ترك أي شيء للصدفة.