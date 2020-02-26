الوصل يكتسح برشلونة بالثلاثة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حقق نادي الوصل فوزاً كبيراً بنتيجة 0-3 على أكاديمية برشلونة كوبالا تحت 14 سنة ضمن منافسات النسخة الرابعة من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم التي تقام فعالياتها في ملاعب مدينة دبي الرياضية ونادي شباب الأهلي بالممزر وتستمر حتى شهر أبريل المقبل، بمشاركة 100 فريق و2300 لاعب مُشارك.

وفي منافسات الفئة العمرية تحت 16 سنة وتحت 18 سنة استمر فريقا أكاديمية دو لاليغا للكفاءات العالية في إحكام سيطرتهما على قمة جدول الترتيب، الأول برصيد 22 نقطة، بينما فريق تحت 16 سنة غرد في الصدارة بـ21 نقطة.

أما منافسات تحت 14 سنة حقق فريق أليانس إف سي الفوز على المدرسة الإسبانية كاربخال بنتيجة 5-2، بينما حقق فريق سيتي إف سي الأحمر الفوز على المدرسة الإسبانية راموس بهدف وحيد في منافسات تحت 16 سنة والتي شهدت كذلك فوز شباب الأهلي على أكاديمية الدوري الإسباني بنتيجة 5-1.