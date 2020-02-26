فيفياني أمام امتحان «أصدقاء الأمس»

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

سيكون مدرب الفجيرة الإيطالي فابيو فيفياني أمام امتحان صعب، عندما يواجه في مباراته الأولى له تحت كابينة تدريب الفجيرة «أصدقاء الأمس» فريقه السابق كلباء بعد غد ضمن دوري الخليج العربي، ويبدو أن وضعية المدرب الإيطالي لن تكون سهلة في ظل الظروف التي يعانيها الفجيرة الساعي للهُروب من منطقة الهبوط وهو الهدف ذاته الذي يسعى من ورائه كلباء ولربما يعرف فيفاني كل صغيرة وكبيرة عن فريقه السابق، بعد أن أشرف على تدريبه خلال الموسم الماضي، ولكن يظل السؤال هنا هل بإمكان فيفياني إنقاذ سفينة الفجيرة من الغرق كما فعلها قبل عام مع نمور كلباء بعد أن تمكن من إبقائهم مع كبار دوري الخليج العربي.

ولم تكن بداية المدرب «مبشرة» بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة 6-2 أمام عجمان في المباراة الودية، التي أقيمت قبل أيام لتُثير هذه الخسارة المخاوف والقلق وسط جمهور الذئاب، لكن في نهاية الأمر فإن مواجهة البرتقالي كانت ودية وتجريبية والعبرة بالفوز في المباريات الرسمية.