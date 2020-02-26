عين أبيض الشباب على غرب آسيا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 للمشاركة في النسخة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا لمنتخبات الشباب المقررة في العاصمة الأردنية عمان للفترة من 17 إلى 25 مارس المقبل، بمشاركة 6 منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، حيث أوقعت القرعة منتخبنا للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي فلسطين والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين ولبنان والسعودية.

ويستهل منتخبنا مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب العراق يوم 17 مارس، فيما يواجه منتخب فلسطين يوم 21 من الشهر نفسه، ويتأهل الأول والثاني من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي.

وتقام كافة مباريات البطولة في استاد العقبة.