ريجيكامب: لم أرم قنينة ماء باتجاه الحكم

المصدر: دبي-علي شدهان

شدد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، على أنه لم يقم برمي قنينة ماء باتجاه حكم مباراة فريقه أمام نظيره العين في ربع نهائي بطولة الكأس، كاشفاً النقاب عن أنه وضح الأمر للحكم بعد نهاية المباراة، معترفاً بأنه رمى القنينة نحو (دكة) احتياط فريقه وليس باتجاه الحكم كما تصور الحكم الرابع ذلك، وقام بإبلاغ الحكم بأني رميت قنينة الماء نحوه، معتبراً الأمر سهلاً جداً ولا يستحق منه أكثر من هذا التوضيح.

أفضل منافس

ووصف ريجيكامب مباراة الوصل مع مضيفه الشارقة الخميس ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، بالصعبة جداً كونها أمام منافس يعتبر الافضل حالياً، منوها الى ان فريقه سوف يفتقد إلى جهود 3 من لاعبيه، البرازيلي ويلتون سواريز والألماني كريستيان تراش بداعي الإصابة في مباراة العين في ربع نهائي بطولة الكأس، والغاني جورج دوبنغ لنيله البطاقة الحمراء في ذات المباراة.

أخطاء فادحة

وطالب ريجيكامب لاعبيه بحتمية اللعب بتركيز عال طوال المباراة، وعدم ارتكاب أخطاء فادحة كما حصل في مباراة العين في الكأس، لافتاً إلى أن الوصل لا يعاني من ضغوط خروجه من بطولة الكأس، مشيراً إلى أن فريقه يعاني من ضغوط عدم حبه للخسارة في أي مباراة.

حزين جداً

وأعرب ريجيكامب عن قناعته بعدم وجود كرة قدم بدون ضغوط، معتبرا الضغوط موجودة على كل فرق الدوري، مشيرا إلى أنه حزين جداً للخروج من بطولة الكأس بالطريقة التي خرج بها الوصل.