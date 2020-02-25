العنبري: الوصل من الفرق التي تفرض عليك احترامها

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن الوصل من الفرق التي تفرض عليك احترامها بالرغم من نتائجه الأخيرة، مشيراً إلى أن الشارقة قام بتحضيرات جيدة للقاء بالرغم من قصر المدة.

ويحل الوصل ضيفاً على الشارقة بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي.

وقال العنبري: الوصل يقدم مستويات طيبة ولم يتبق له سوى بطولة الدوري لذا سيسعى إلى تحسين ترتيبه في الجدول، ونتمنى أن يقدم لاعبو الشارقة مردوداً جيداً في المباراة المهمة بالدوري، ونتمنى أن يكون الفريق في أتم التركيز للمواجهة.

وأضاف: لقاءاتنا بالوصل دائماً ما تتسم بالقوة، كونه يمتلك عناصر مميزة من لاعبين مواطنين وأجانب، ونسعى للعب الجماعي وامتلاك روح الفريق والتوازن في طريقة اللعب.

وقال:" لا توجد غيابات ونتمنى مشاركة محمد عبد الباسط، وسنرى الوضع بالنسبة لإيغور ما إن كان بحاجة إلى المزيد من الوقت أم لا.