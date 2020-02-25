كرونو: النصر جاهز للوحدة ولا مجال للأعذار

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر بجاهزية فريقه لمواجهة الوحدة لحساب الجولة 17 لدوري الخليج العربي بعد غد، مؤكدا أنه لا مجال للأعذار بعدما ركن اللاعبون للراحة المطلوبة خلال فترة التوقف الطويلة، ومتوقعا مباراة صعبة للغاية أمام "الوحدة الجديد"، وقال كرونو: نعرف أننا سنواجه منافساً جديداً يختلف عن فريق الدور الأول، بعدما عمد إلى إجراء تغييرات كبيرة في الميركاتو الشتوي بضم نحو 6 لاعبين ضمن تشكيلته، وبالتالي اصبح للفريق هوية جديدة في الملعب وتغير أداؤه للافضل وبات أكثر خطورة"، واستطرد قائلا: نحترم كل المنافسين وأنا واثق من قدرة لاعبي النصر لتقديم مستويات جيدة.

وأضاف : استفدنا من فترة الراحة وأصبح فريقنا أكثر جاهزية بدنيا ومعنويا لخوض المباريات المقبلة، ولا مجال للأعذار بأن الفريق مرهق بعدما ركن للراحة المطلوبة .

وكشف المدرب الكرواتي عن غياب الثنائي يعقوب البلوشي بداعي الإيقاف بعد نيله البطاقة الحمراء في مباراة الظفرة ضمن الجولة الماضية، إضافة الى محمد فوزي نظراً لعدم اكتمال جاهزيته واستشفائه من الإصابة.